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Испания считает ключевым элементом решения конфликта вступление Палестины в ООН

Испания считает ключевым элементом решения конфликта вступление Палестины в ООН Вступление Палестины в ООН является ключевым элементом в разрешении ближневосточного конфликта.
Другие страны
13 сентября 2024 г. 16:33
Испания считает ключевым элементом решения конфликта вступление Палестины в ООН

Вступление Палестины в ООН является ключевым элементом в разрешении ближневосточного конфликта.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, такое мнение высказал министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес на пресс-конференции на заседании контактной группы по Газе в Мадриде.

"Вступление Палестины в ООН - ключевой элемент, но сам по себе этот факт не достаточен, чтобы положить конец этой ситуации [конфликту в секторе Газа], сейчас нужны решительные действия от мирового сообщества", - сказал он.

По его словам, война должна закончиться, "нет никакого оправдания тому, чтобы продолжать откладывать заключения соглашения и продлевать страдания невинных гражданских". Он также отметил, что Испания поддерживает разрешение конфликта на основе принципа сосуществования двух государств.

28 мая Мадрид признал Палестину в качестве государства.

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