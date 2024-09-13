Испания считает ключевым элементом решения конфликта вступление Палестины в ООН

Вступление Палестины в ООН является ключевым элементом в разрешении ближневосточного конфликта.

Вступление Палестины в ООН является ключевым элементом в разрешении ближневосточного конфликта.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, такое мнение высказал министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес на пресс-конференции на заседании контактной группы по Газе в Мадриде.

"Вступление Палестины в ООН - ключевой элемент, но сам по себе этот факт не достаточен, чтобы положить конец этой ситуации [конфликту в секторе Газа], сейчас нужны решительные действия от мирового сообщества", - сказал он.

По его словам, война должна закончиться, "нет никакого оправдания тому, чтобы продолжать откладывать заключения соглашения и продлевать страдания невинных гражданских". Он также отметил, что Испания поддерживает разрешение конфликта на основе принципа сосуществования двух государств.

28 мая Мадрид признал Палестину в качестве государства.