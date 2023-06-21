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Испания разместит ЗРК NASAMS в Литве на время саммита НАТО в июле

Испания разместит ЗРК NASAMS в Литве на время саммита НАТО в июле Испания направит зенитный ракетный комплекс NASAMS в Литву на время проведения там саммита НАТО, который намечен на 11-12 июля.
Другие страны
21 июня 2023 г. 10:53
Испания разместит ЗРК NASAMS в Литве на время саммита НАТО в июле

Испания направит зенитный ракетный комплекс NASAMS в Литву на время проведения там саммита НАТО, который намечен на 11-12 июля.

Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в среду газета ABC.

По ее информации, таким образом Мадрид будет сотрудничать в обеспечении безопасности встречи на высшем уровне в Вильнюсе. Испанский NASAMS, который с июня 2022 года развернут в Латвии, будет направлен в Литву. Вместе с комплексом туда отправятся 85 военных королевства.

"Этот вклад в защиту саммита НАТО в Вильнюсе демонстрирует нашу надежность, совместимость с остальными системами НАТО, а также нашу приверженность Североатлантическому альянсу", - отметил источник газеты.

Как передает издание, на саммит альянса в Вильнюс может прибыть президент Украины Владимир Зеленский, который в 2022 году принял участие во встрече глав государств и правительств НАТО в Мадриде в удаленном формате. ABC отмечает, что Испания стремится по итогам саммита в Литве стать одной из стран во главе новых бригад, которые НАТО разместит в Румынии, Венгрии или Болгарии.

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