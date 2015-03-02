Испания просит США помочь в выдаче с Кубы членов группировки ЭТА

Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ Испанское правительство обратилось к Соединенным Штатам с просьбой оказать влияние на Кубу, чтобы добиться выдачи двух членов баскской националистической организации ЭТА. Об этом сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Оно ссылается на министра иностранных дел и сотрудничества Испании Хосе Мануэля Гарсиа-Маргальо, по словам которого правительство королевства просит США использовать переговоры с Кубой об ее исключении из списка стран - спонсоров международного терроризма, чтобы добиться выдачи членов запрещенной в Испании ЭТА Хосе Анхеля Утриада и Хосе Игнасио Эксарте. Они разыскиваются с 2010 года по подозрению в связях с повстанческой организацией Революционные вооруженные силы Колумбии.

Ранее в Испании разгорелся громкий политический скандал, связанный с тем, что бывший председатель испанского правительства социалист Хосе Луис Родригес Сапатеро и министр иностранных дел в его кабинете Мигель Анхель Моратинос посетили Кубу, где были приняты председателем Госсовета и Совета министров Раулем Кастро. На пресс-конференции в Гаване экс-премьер высказался за исключение Кубы из разработанного Соединенными Штатами списка стран - спонсоров терроризма. Это вызвало очень жесткую реакцию действующего правительства консервативной Народной партии королевства. Министр иностранных дел и сотрудничества Хосе Мануэль Гарсиа-Маргальо назвал визит "неправильным и несвоевременным". Он также подчеркнул, что "сейчас отношения с Кубой переживают сложный период, поэтому все руководители, как нынешние, так и бывшие, должны играть музыку по одной и той же партитуре".