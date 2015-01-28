МИД Испании: Мадрид поддерживает стремление Турции вступить в ЕС

Баку. 28 января. REPORT.AZ/ Испания призывает Турцию усилить двустороннее сотрудничество в борьбе с терроризмом.

Как сообщает Report со ссылкой на ИТАР-ТАСС, об этом заявил в ходе встречи в Мадриде с министром по делам ЕС Турции Волканом Бозкиром глава МИД Испании Хосе Мануэль Гарсия-Маргальо.

Глава испанского МИД отметил важную роль Турции в урегулировании конфликта на Ближнем Востоке и дал высокую оценку вкладу этой страны в прием сотен тысяч беженцев из Сирии и Ирака.

Министры также обсудили перспективы торгово-экономического сотрудничества между двумя странами, включая осуществление совместных проектов в Средней Азии и других регионах.

Гарсия-Маргальо выразил поддержку испанского правительства стремлению Турции вступить в ЕС и заверил, что оно сделает все возможное, чтобы способствовать продвижению этой инициативы.