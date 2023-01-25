Испания присоединится к поставкам танков Leopard Украине

Власти Испании приняли решение присоединиться к европейскому плану по поставке танков Leopard Украине.

Власти Испании приняли решение присоединиться к европейскому плану по поставке танков Leopard Украине.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в среду газета El País.

По информации издания, позиция Мадрида была обусловлена наличием договоренности по данному вопросу на европейском уровне. Отмечается, что в арсенале испанской армии насчитывается 347 танков Leopard.

Летом прошлого года в испанской прессе появилась информация о том, что правительство страны изучает вопрос о возможной передаче Украине десяти танков Leopard. Тем не менее, в августе власти Испании заявили, что машины находятся в плохом состоянии, поэтому пока не могут быть переданы Киеву.