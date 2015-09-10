 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Испания примет более 17 тыс. мигрантов

    Власти Испании согласились на квоты по приему иммигрантов, предложенные ЕК

    Баку. 10 сентября. REPORT.AZ/ Власти Испании согласились на квоты по приему иммигрантов, предложенные Европейской комиссией в среду, 9 сентября, и предусматривающие предоставление убежища 14931 иммигрантам.

    Как передает Report, об этом сообщают западные СМИ.

    Таким образом, Испания предоставит убежище всего 17680 беженцам, включая 2749, которых Мадрид принял еще в июле этого года.

    Напомним, ранее премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что Британия готова принять до 20 тыс. беженцев из Сирии в ближайшие пять лет. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi