​Испания примет более 17 тыс. мигрантов

Баку. 10 сентября. REPORT.AZ/ Власти Испании согласились на квоты по приему иммигрантов, предложенные Европейской комиссией в среду, 9 сентября, и предусматривающие предоставление убежища 14931 иммигрантам.

Как передает Report, об этом сообщают западные СМИ.

Таким образом, Испания предоставит убежище всего 17680 беженцам, включая 2749, которых Мадрид принял еще в июле этого года.

Напомним, ранее премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что Британия готова принять до 20 тыс. беженцев из Сирии в ближайшие пять лет.