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Испания пригрозила заблокировать план НАТО по закупкам вооружений

Испания пригрозила заблокировать план НАТО по закупкам вооружений Власти Испании пригрозили наложить вето на утверждение промышленного плана НАТО, который стремится задействовать в ближайшие месяцы до €1 млрд на закупку систем вооружения, боеприпасов и оборонной техники.
Другие страны
15 июня 2023 г. 21:51
Испания пригрозила заблокировать план НАТО по закупкам вооружений

Власти Испании пригрозили наложить вето на утверждение промышленного плана НАТО, который стремится задействовать в ближайшие месяцы до €1 млрд на закупку систем вооружения, боеприпасов и оборонной техники.

Как передает Report, об этом сообщила газета El Mundo.

По ее информации, недовольство Мадрида обусловлено отсутствием испанских компаний на встрече между союзниками по НАТО и оборонной промышленностью. Ранее министр обороны королевства Маргарита Роблес решила не присутствовать на мероприятии в Брюсселе с участием представителей компаний из стран НАТО и главами ведомств, после того как испанские компании не были включены в список представленных предприятий.

Как пишет издание, если НАТО не примет к сведению недовольство правительства Испании и не примет мер для того, чтобы на всех следующих встречах присутствовали компании королевства, Мадрид наложит вето на одобрение промышленного плана альянса. В первом подобном мероприятии в рамках НАТО участвуют 25 предприятий из 18 государств - членов альянса.

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Версия на азербайджанском языке KİV: İspaniya NATO-nun silah alış planını bloklamaqla hədələyib

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