Испания, Португалия и Франция примут по 50 спасенных мигрантов

Баку. 15 июля. REPORT.AZ/ Испания, Португалия и Франция готовы принять каждая по 50 мигрантов из 450, которые были спасены в минувшую субботу в Средиземном море, сообщило испанское правительство.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, мигранты в настоящее время находятся на судне Итальянской финансовой Гвардии, а также судна агентства Frontex.

При этом власти трех стран ставят условие, что эта группа мигрантов будет высажена в Италии, и Рим также примет часть людей.

Решение о предоставлении убежища тому или иному мигранту будет принято после изучения каждого случая.

"Испания, Португалия и Франция таким образом демонстрируют свою ответственность, солидарность и общее стремление для внесения вклада в европейское разрешение проблемы миграционных потоков и гуманитарной драмы, которая происходит в Средиземноморье", — говорится в сообщении.