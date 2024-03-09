Испания помогла задержать одного из лидеров Медельинского наркокартеля

Национальная полиция Испании поспособствовала задержанию в Колумбии одного из ключевых лидеров Медельинского наркокартеля.

Национальная полиция Испании поспособствовала задержанию в Колумбии одного из ключевых лидеров Медельинского наркокартеля.

Как передает Report, об этом говорится в пресс-релизе правоохранительных органов королевства.

По информации правоохранителей, операция была проведена совместно с колумбийскими полицейскими. В отношении подозреваемого действовал ордер на арест, выданный Испании, по обвинению в незаконном обороте наркотиков и членстве в преступной организации.

Задержанный считался непосредственным ответственным за деятельность картеля в Европе.

Медельинский кокаиновый картель в 1980-х годах контролировал 80% контрабанды кокаина в США. Одним из его основателей и главой был Пабло Эскобар. Считается, что картель прекратил существование после смерти Эскобара 1993 году. Полиция Испании не уточнила, идет ли речь о задержании одного из лидеров "исторической" преступной организации или ее преемника.