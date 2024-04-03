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Испания поддержит полноправное членство Палестины в ООН

Испания поддержит полноправное членство Палестины в ООН Испания поддержит полноправное членство Палестины в ООН.
Другие страны
3 апреля 2024 г. 20:43
Испания поддержит полноправное членство Палестины в ООН

Испания поддержит полноправное членство Палестины в ООН.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил председатель правительства Испании Педро Санчес, чье выступление транслировалось на сайте кабмина.

"Мы поддержим вступление Палестины в качестве полноправного члена ООН. Но я хотел бы подчеркнуть, что необходимо также способствовать признанию Израиля его соседями", - сказал он.

По мнению испанского премьера, "взаимное признание является ключом к достижению прочного решения этого конфликта, который длился слишком много лет".

1 апреля постоянный наблюдатель Палестины при ООН Рияд Мансур в комментарии агентству Reuters говорил, что Палестина хочет, чтобы Совбез ООН провел голосование о ее приеме в организацию на заседании 18 апреля. В конце февраля Мансур сообщил, что Палестина при поддержке арабских стран намерена обратиться в СБ ООН для запуска процесса принятия страны в качестве постоянного члена всемирной организации.

Сейчас у Палестины в ООН есть постоянный наблюдатель. Страны с подобным статусом могут посещать большинство заседаний и имеют доступ почти ко всей соответствующей документации, однако не имеют права голоса. Помимо Палестины, в статусе постоянного наблюдателя при ООН находится только Святой престол (Ватикан).

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