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Испания планирует ввести 100% налог на недвижимость для нерезидентов ЕС

Испания планирует ввести 100% налог на недвижимость для нерезидентов ЕС Власти Испании планируют ввести 100%-ный налог на покупку недвижимости для лиц, не являющихся резидентами ЕС.
Другие страны
14 января 2025 г. 14:55
Испания планирует ввести 100% налог на недвижимость для нерезидентов ЕС

Власти Испании планируют ввести 100%-ный налог на покупку недвижимости для лиц, не являющихся резидентами ЕС.

Как передает Report, об этом пишет издание Financial Times.

Эта мера - часть представленного премьер-министром Педро Санчесом плана, направленного на преодоление жилищного кризиса и обеспечение доступности жилья для местных жителей.

Санчес отмечал, что нерезиденты ЕС ежегодно скупают в Испании по 27 тыс. объектов жилой недвижимости, в основном "в целях спекуляции".

Испания входит в число европейских стран, где растет общественное недовольство из-за трудностей с поиском доступного жилья для покупки или аренды на фоне резкого роста цен на недвижимость и существенного отставания нового строительства от спроса.

Испанская недвижимость пользуется высоким спросом среди людей, покупающих жилье для отдыха или желающих переехать в страну с более теплым климатом.

Такие покупки уже облагаются рядом налогов, размер которых зависит от региона, а также от того, совершается ли сделка на первичном или вторичном рынке. В совокупности эти налоги составляют от 7% до 12%.

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