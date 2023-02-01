Испания планирует поставить Украине от четырех до шести танков Leopard

Власти Испании планируют передать Украине в рамках первой поставки от четырех до шести отремонтированных танков Leopard 2A4.

Власти Испании планируют передать Украине в рамках первой поставки от четырех до шести отремонтированных танков Leopard 2A4.

Как передает Report, об этом сообщила в среду газета El Pais со ссылкой на источники в правительстве.

Отмечается, что окончательная цифра будет зависеть от состояния 53 боевых машин, хранящихся около 10 лет в Сарагосе. Сейчас Минобороны Испании ведет переговоры о срочном восстановлении танков. Издание уточняет, что пока Германия объявила о передаче 14 машин "в качестве первого шага", Канада - четырех.