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Испания планирует направить Киеву шесть танков Leopard

Испания планирует направить Киеву шесть танков Leopard Власти Испании планируют направить Украине шесть танков Leopard во второй половине апреля.
Другие страны
5 апреля 2023 г. 12:02
Испания планирует направить Киеву шесть танков Leopard

Власти Испании планируют направить Украине шесть танков Leopard во второй половине апреля.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила в среду министр обороны королевства Маргарита Роблес в интервью телекомпании Televisión Española.

"Наша идея состоит в том, чтобы во второй половине апреля эти первые шесть танков были направлены в Украину", - отметила глава ведомства. Она уточнила, что Мадрид уже начал восстановление еще четырех боевых машин, которые планирует передать Киеву.

При этом министр исключила возможность передачи Украине истребителей.

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