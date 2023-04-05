Испания планирует направить Киеву шесть танков Leopard

Власти Испании планируют направить Украине шесть танков Leopard во второй половине апреля.

Власти Испании планируют направить Украине шесть танков Leopard во второй половине апреля.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила в среду министр обороны королевства Маргарита Роблес в интервью телекомпании Televisión Española.

"Наша идея состоит в том, чтобы во второй половине апреля эти первые шесть танков были направлены в Украину", - отметила глава ведомства. Она уточнила, что Мадрид уже начал восстановление еще четырех боевых машин, которые планирует передать Киеву.

При этом министр исключила возможность передачи Украине истребителей.