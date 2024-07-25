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Испания передаст Украине зенитную батарею Hawk

Испания передаст Украине зенитную батарею Hawk Правительство Испании пообещало вскоре направить Украине новый пакет военной помощи, который включает в себя зенитную батарею Hawk.
Другие страны
25 июля 2024 г. 05:14
Испания передаст Украине зенитную батарею Hawk

Правительство Испании пообещало вскоре направить Украине новый пакет военной помощи, который включает в себя зенитную батарею Hawk.

Как передает Report, об этом говорится в пресс-релизе министерства обороны королевства.

Согласно информации, глава ведомства Маргарита Роблес провела беседу со своим украинским коллегой Рустемом Умеровым и "подчеркнула важный прогресс в подготовке украинских военнослужащих", учитывая, что число прошедших обучение солдат достигло 5 тыс.

Она также объявила о скорой отправке зенитной батареи Hawk и всех необходимых к ней материалов для увеличения возможностей противовоздушной обороны ВСУ.

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