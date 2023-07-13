Испания передаст Украине мобильный госпиталь и бронированные автомобили

Испания передаст Украине новую партию помощи, в нее войдет мобильный госпиталь и бронированные медицинские автомобили.

Испания передаст Украине новую партию помощи, в нее войдет мобильный госпиталь и бронированные медицинские автомобили.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

"Украинско-испанская встреча состоялась в смешанном формате - в Украину прибыли благотворители Фонда "Монастыря Санта Клары", а представители оборонного ведомства Испании подключились в режиме видеоконференции", - говорится в сообщении.

Отмечается, что министр обороны Испании Маргарита Роблес и директор Фонда "Монастыря Санта Клары" сестра Люсия Карам Падилья на днях посещали базу Воздушно-космических сил в Сарагосе, где медперсонал Госпогранслужбы учится разворачивать и эксплуатировать мобильный госпиталь.