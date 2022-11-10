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Испания передаст Украине дополнительные системы ПВО Hawk

Испания передаст Украине дополнительные системы ПВО Hawk Испания планирует дополнительно передать Украине две единицы зенитных установок Hawk для нужд ПВО.
Другие страны
10 ноября 2022 г. 20:58
Испания передаст Украине дополнительные системы ПВО Hawk

Испания планирует дополнительно передать Украине две единицы зенитных установок Hawk для нужд ПВО.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявила министр обороны Испании Маргарита Роблес.

"Еще две пусковые установки будут отправлены именно потому, что об этом нас попросили из НАТО, для помощи Украине. Мы твердо привержены Украине, потому что понимаем, что она реализует свое законное право на оборону, став жертвой вторжения и жестокой войны", - сказала министр обороны Испании.

В ближайшее время 64 украинских военных прибудут в Толедо для учений. Еще 21 воин на этой неделе будет учиться пользоваться гаубицами 105 мм в Альмерии.

В целом Испания имеет возможность обучать около 400 украинских военных каждые два месяца.

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