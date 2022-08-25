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Испания передала Украине батарею ПВО, бронемобили и дополнительную амуницию

Испания передала Украине батарею ПВО, бронемобили и дополнительную амуницию Испания на День независимости подготовила для Украины новый пакет военной помощи, который включает средства ПВО и бронированную технику.
Другие страны
25 августа 2022 г. 15:05
Испания передала Украине батарею ПВО, бронемобили и дополнительную амуницию

Испания на День независимости подготовила для Украины новый пакет военной помощи, который включает средства ПВО и бронированную технику.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом пишет El Pais.

Мадрид выделил для Украины целую батарею противовоздушной обороны, 20 бронированных машин и 75 паллет с боеприпасами для полевой артиллерии. По данным Минобороны Испании, украинская сторона уже получила бронемобили и снаряды.

Ранее испанские СМИ сообщали, что Мадрид готов передать Украине зенитно-ракетные комплексы Shorad Aspide. Отгрузки должны были начать после переговоров координаторов.

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