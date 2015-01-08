​В Испании повышен уровень террористической угрозы

Баку. 8 января. REPORT.AZ/Власти Испании повысили уровень террористической угрозы со второго до третьего - по четырехбалльной шкале.

Как сообщает Report со ссылкой на BBC, решение вызвано событиями в Париже, где в среду трое вооруженных людей убили 12 человек в редакции французского сатирического еженедельника "Charlie Hebdo".

Министр внутренних дел Испании Хорхе Фернандес Диас подчеркнул, что пока нет оснований считать, что страна подвергается непосредственной угрозе со стороны террористов.

Третий уровень террористической угрозы означает повышение мер безопасности на важных объектах инфраструктуры.