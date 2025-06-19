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Испания отвергла идею НАТО об увеличении военных расходов до 5% ВВП

Испания отвергла идею НАТО об увеличении военных расходов до 5% ВВП Правительство Испании отклонило запрос генерального секретаря НАТО Марка Рютте об увеличении расходов на оборону до 5% ВВП на предстоящем саммите альянса.
Другие страны
19 июня 2025 г. 17:27
Испания отвергла идею НАТО об увеличении военных расходов до 5% ВВП

Правительство Испании отклонило запрос генерального секретаря НАТО Марка Рютте об увеличении расходов на оборону до 5% ВВП на предстоящем саммите альянса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила телерадиокомпания RTVE.

Сообщается, что об этом уведомил в письме премьер-министр королевства Педро Санчес. Глава кабмина считает, что такое обязательство было бы не только неоправданным, но и контрпродуктивным. Политик также выразил мнение, что каждый член НАТО может самостоятельно решить, готов ли он на такие расходы.

"Как суверенный союзник, мы выбираем не делать этого", - уточняется в послании Санчеса. В связи с этим он предложил предусмотреть "более гибкую формулу" в декларации предстоящего саммита НАТО, сделав показатель в 5% "опциональным или исключив Испанию из реализации" этой цели.

При этом премьер подчеркнул полную приверженность Испании НАТО и заверил, что она "продолжит выполнять свой долг в ближайшие годы" и "активно способствовать архитектуре европейской безопасности". Несмотря на это, Мадрид "не может взять на себя на этом саммите обязательство по конкретному целевому показателю расходов в плане ВВП", уточнил Санчес.

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