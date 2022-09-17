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Испания отправила Украине крупнокалиберные боеприпасы

Испания отправила Украине крупнокалиберные боеприпасы Испания отправила Украине боеприпасы для крупнокалиберных артиллерийских систем.
Другие страны
17 сентября 2022 г. 21:44
Испания отправила Украине крупнокалиберные боеприпасы

Испания отправила Украине боеприпасы для крупнокалиберных артиллерийских систем.

Как передает Report, об этом в субботу сообщили в Генштабе Вооруженных сил Украины (ВСУ).

"Королевство Испания отправило пять транспортных самолетов Воздушных сил ВС Испании с боеприпасами для крупнокалиберных артиллерийских систем в Украину", - говорится в сообщении ведомства в Facebook.

Там добавили, что также Испания направила в Украину грузовик с медицинскими средствами и 20 грузовиков со снаряжением для ВСУ.

В то же время советник главы МВД Украины Антон Геращенко в своем Telegram-канале сообщил, что "Украина получила боеприпасы крупнокалиберной артиллерии от Испании".

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