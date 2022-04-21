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Испания отправила Украине корабль с боеприпасами и снаряжением

Испания отправила Украине корабль с боеприпасами и снаряжением Премьер Испании Педро Санчес заявил, что в рамках военной помощи Украине корабль ВМС страны отправился в четверг в сторону Польши с 200 тоннами боеприпасов и военного снаряжения, а также транспортными средствами.
Другие страны
21 апреля 2022 г. 18:34
Испания отправила Украине корабль с боеприпасами и снаряжением

Премьер Испании Педро Санчес заявил, что в рамках военной помощи Украине корабль ВМС страны отправился в четверг в сторону Польши с 200 тоннами боеприпасов и военного снаряжения, а также транспортными средствами.

Об этом передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Корабль ВМС Испании вышел сегодня из испанского порта в направлении Польши с 200 тонами современных боеприпасов и снаряжения на борту. На корабле также 30 грузовых машин, несколько специальных большегрузных транспортных средств и 10 небольших транспортных средств с военным снаряжением, которое будет передано Украине. Это самая большая поставка - более чем в два раза больше того, что мы пока отправляли", - заявил Санчес в ходе пресс-конференции в Киеве.

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