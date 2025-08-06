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Испания отложила на неопределенное время покупку американских истребителей F-35

Испания отложила на неопределенное время покупку американских истребителей F-35 Испания отменила планы по приобретению истребителей F-35
Другие страны
6 августа 2025 г. 11:57
Испания отложила на неопределенное время покупку американских истребителей F-35

Испания отложила на неопределенный срок покупку истребителей F-35 Lightning II, производимых американским аэрокосмическим гигантом Lockheed Martin.

Об этом сообщает Report со ссылкой на газету El Pais .

"Правительство выделило 6,25 млрд евро ($7,24 млрд) в своем бюджете на 2023 год на покупку новых истребителей. Однако план испанского правительства потратить большую часть дополнительных 10,5 млрд евро на оборону в этом году в Европе сделал невозможным приобретение истребителей американского производства", - сообщила газета.

Издание отмечает, что предварительные контакты по приобретению новых самолетов приостановлены на неопределенный срок, а Мадрид начал рассматривать альтернативные варианты развития собственного флота боевой авиации в рамках европейских проектов.

Премьер-министр Испании социалист Педро Санчес объявил ранее в этом году о планах увеличить расходы на оборону, чтобы соответствовать текущей цели НАТО в 2% от валового внутреннего продукта, а позже отказался увеличить расходы до 5% во время саммита в июне.

По данным издания, ВМС Испании планируют вывести из эксплуатации свои AV-8B Harrier к 2030 году и исключили возможность их дальнейшей эксплуатации.

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