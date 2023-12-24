Испания отказалась участвовать в операции в Красном море

Испания снимет вето на участие Евросоюза в предложенной США операции по обеспечению свободы навигации и охраны судов в Красном море.

Испания снимет вето на участие Евросоюза в предложенной США операции по обеспечению свободы навигации и охраны судов в Красном море.

Как передает Report , об этом сообщила газета El Mundo.

По ее информации, само королевство приняло решение не участвовать в операции.

"Испания не будет участвовать в новой миссии ЕС", - отметили источники издания. Мадрид выступает за то, чтобы ЕС запустил новую операцию для поддержки США в защите судов, проходящих через Красное море.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявлял, что страны - члены Евросоюза решили принять участие в операции США Prosperity Guardian для обеспечения свободы навигации и охраны судов в Красном море. Тем не менее 22 декабря газета El Confidencial сообщила, что Мадрид наложил вето в ЕС на европейское участие в операции США.