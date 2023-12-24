О нас

Испания отказалась участвовать в операции в Красном море

Испания отказалась участвовать в операции в Красном море Испания снимет вето на участие Евросоюза в предложенной США операции по обеспечению свободы навигации и охраны судов в Красном море.
Другие страны
24 декабря 2023 г. 01:52
Испания отказалась участвовать в операции в Красном море

Испания снимет вето на участие Евросоюза в предложенной США операции по обеспечению свободы навигации и охраны судов в Красном море.

Как передает Report, об этом сообщила газета El Mundo.

По ее информации, само королевство приняло решение не участвовать в операции.

"Испания не будет участвовать в новой миссии ЕС", - отметили источники издания. Мадрид выступает за то, чтобы ЕС запустил новую операцию для поддержки США в защите судов, проходящих через Красное море.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявлял, что страны - члены Евросоюза решили принять участие в операции США Prosperity Guardian для обеспечения свободы навигации и охраны судов в Красном море. Тем не менее 22 декабря газета El Confidencial сообщила, что Мадрид наложил вето в ЕС на европейское участие в операции США.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Эксперт: Азербайджан станет хорошей площадкой для обсуждений COP29
Эксперт: Азербайджан станет хорошей площадкой для обсуждений COP29
21 декабря 2023 г. 17:31
Представитель Генсека ООН: С нетерпением ждем председательства Азербайджана в COP29
ФотоПредставитель Генсека ООН: С нетерпением ждем председательства Азербайджана в COP29
19 декабря 2023 г. 15:33
Ильхам Гасымов: Вскоре ожидаются положительные изменения в деятельности Дворца Гейдара Алиева
Ильхам Гасымов: Вскоре ожидаются положительные изменения в деятельности Дворца Гейдара Алиева
12 декабря 2023 г. 12:30
Эксперт: США вновь активизировали усилия по достижению мира на Южном Кавказе
Эксперт: США вновь активизировали усилия по достижению мира на Южном Кавказе
8 декабря 2023 г. 14:09
В некоторых школах наблюдается частичное снижение посещаемости из-за кори
В некоторых школах наблюдается частичное снижение посещаемости из-за кори
6 декабря 2023 г. 17:37
Азер Акберов: Преференциальное торговое соглашение с Пакистаном может быть подписано в 2024 году
Азер Акберов: Преференциальное торговое соглашение с Пакистаном может быть подписано в 2024 году
4 декабря 2023 г. 17:33
Глава аппарата Миноборонпрома освобожден от занимаемой должности
Глава аппарата Миноборонпрома освобожден от занимаемой должности
4 декабря 2023 г. 15:43
Премьер Пакистана: Поддерживаем Азербайджан по всем происходящим в регионе вопросам
Премьер Пакистана: Поддерживаем Азербайджан по всем происходящим в регионе вопросам
2 декабря 2023 г. 14:34
Посол Италии: Новый визовый центр упростил процесс получения визы для граждан Азербайджана
Посол Италии: Новый визовый центр упростил процесс получения визы для граждан Азербайджана
1 декабря 2023 г. 16:16
Председателям комитетов Милли Меджлиса предоставлены новые служебные автомобили
ФотоПредседателям комитетов Милли Меджлиса предоставлены новые служебные автомобили
30 ноября 2023 г. 15:27

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi