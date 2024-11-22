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Испания оштрафовала пять авиакомпаний на 180 млн евро

Испания оштрафовала пять авиакомпаний на 180 млн евро Министерство по делам потребителей Испании наложило штрафы на пять бюджетных авиакомпаний, включая Ryanair, Vueling, Easyjet, Norwegian и Volotea, за нарушения прав пассажиров.
Другие страны
22 ноября 2024 г. 19:38
Испания оштрафовала пять авиакомпаний на 180 млн евро

Министерство по делам потребителей Испании наложило штрафы на пять бюджетных авиакомпаний, включая Ryanair, Vueling, Easyjet, Norwegian и Volotea, за нарушения прав пассажиров.

Как сообщает Report, общая сумма штрафов составила 179 миллионов евро.

Санкции связаны с такими злоупотреблениями, как взимание дополнительной платы за ручную кладь, бронирование соседних мест для сопровождающих несовершеннолетних и лиц с ограниченными возможностями, а также отказ от приема наличных платежей в аэропортах Испании.

По данным министерства, самый большой штраф был наложен на Ryanair — 107 775 777 евро, за ней следуют Vueling — 39 264 412 евро, Easyjet — 29 094 441 евро, Norwegian — 1 610 001 евро и Volotea — 1 189 000 евро.

Министр по делам потребителей Испании Пабло Бустиндуй заявил, что ни одна компания не стоит выше закона. Бизнес-модели, основанные на нарушении прав потребителей, недопустимы, подчеркнул он.

Ryanair уже объявила о планах подать апелляцию, назвав штрафы "незаконными и необоснованными". Представители других авиакомпаний также заявили о намерении оспорить санкции в суде.

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