Испания оштрафовала пять авиакомпаний на 180 млн евро

Министерство по делам потребителей Испании наложило штрафы на пять бюджетных авиакомпаний, включая Ryanair, Vueling, Easyjet, Norwegian и Volotea, за нарушения прав пассажиров.

Министерство по делам потребителей Испании наложило штрафы на пять бюджетных авиакомпаний, включая Ryanair, Vueling, Easyjet, Norwegian и Volotea, за нарушения прав пассажиров.

Как сообщает Report, общая сумма штрафов составила 179 миллионов евро.

Санкции связаны с такими злоупотреблениями, как взимание дополнительной платы за ручную кладь, бронирование соседних мест для сопровождающих несовершеннолетних и лиц с ограниченными возможностями, а также отказ от приема наличных платежей в аэропортах Испании.

По данным министерства, самый большой штраф был наложен на Ryanair — 107 775 777 евро, за ней следуют Vueling — 39 264 412 евро, Easyjet — 29 094 441 евро, Norwegian — 1 610 001 евро и Volotea — 1 189 000 евро.

Министр по делам потребителей Испании Пабло Бустиндуй заявил, что ни одна компания не стоит выше закона. Бизнес-модели, основанные на нарушении прав потребителей, недопустимы, подчеркнул он.

Ryanair уже объявила о планах подать апелляцию, назвав штрафы "незаконными и необоснованными". Представители других авиакомпаний также заявили о намерении оспорить санкции в суде.