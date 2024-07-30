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В Баренцевом море развернули силы Северного флота в рамках учений ВМФ России

В Баренцевом море развернули силы Северного флота в рамках учений ВМФ России Силы Северного флота развернуты в Баренцевом море в рамках масштабных учений Военно-морского флота (ВМФ) России.
Другие страны
30 июля 2024 г. 17:19
В Баренцевом море развернули силы Северного флота в рамках учений ВМФ России

Силы Северного флота развернуты в Баренцевом море в рамках масштабных учений Военно-морского флота (ВМФ) России.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе флота.

"Силы Северного флота развернуты в полигонах боевой подготовки для выполнения боевых упражнений в рамках масштабного учения ВМФ России, начавшегося накануне в зонах ответственности Северного, Тихоокеанского, Балтийского флотов и Каспийской флотилии", - сказали в пресс-службе.

Там отметили, что развертывание корабельной ударной группы обозначил ракетный крейсер "Маршал Устинов". С выходом из Кольского залива его экипаж провел корабельные учения по противовоздушной обороне, а также по нанесению поражения корабельной группировке условного противника. С задачей скрытно развернуться в назначенных районах и противодействовать корабельным силам флота в полигоны боевой подготовки вышли и многоцелевые подводные лодки.

По данным пресс-службы флота, первыми в Баренцево море вышли в составе корабельной минно-тральной группы базовые тральщики "Коломна" и "Соловецкий юнга". С выходом из североморского рейда экипажи тральщиков приступили к контрольно-разведывательному поиску мин, обеспечивая безопасность выхода разнородных сил флота. За ними в Баренцево море из Кольского залива в составе корабельной поисково-ударной группы вышли малые противолодочные корабли "Брест" и "Снежногорск".

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