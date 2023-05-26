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Испания объявила о поставке еще четырех Leopard 2 Украине

Испания объявила о поставке еще четырех Leopard 2 Украине Правительство Испании анонсировало поставки еще четырех танков Leopard 2 Украине. Также Мадрид передаст партию пехотных машин.
Другие страны
26 мая 2023 г. 01:58
Испания объявила о поставке еще четырех Leopard 2 Украине

Правительство Испании анонсировало поставки еще четырех танков Leopard 2 Украине. Также Мадрид передаст партию пехотных машин.

Как передает Report, об этом заявила министр обороны Испании Маргарита Роблес на заседании "Рамштайн".

"Роблес рассказала о текущем состоянии испанских поставок, отметив, среди прочего, предстоящую поставку еще четырех боевых танков Leopard 2A4 и новой партии пехотных машин M-113 TOA", - говорится в сообщении министерства обороны Испании.

Она также отметила хороший прогресс в обучении украинских военных в Испании, где на сегодняшний день прошли обучение около 1 500 военнослужащих, и ожидается, что годовой показатель будет достигнут досрочно.

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