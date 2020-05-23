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Испания объявила 10-дневный траур

Испания объявила 10-дневный траур

Траур по жертвам эпидемии коронавируса COVID-19 будет объявлен в Испании во вторник, он продлится десять дней.

Об этом передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Мы остановили худшее бедствие века. Задача восстановления нашей страны еще впереди. Правительство примет официальное заявление о трауре начиная со вторника. Траур будет продолжаться десять дней. Флаги будут приспущены на всех государственных учреждениях и на кораблях ВМФ. Мы хотим продемонстрировать этим трауром наше признание жертвам", - заявил Санчес на пресс-конференции в Мадриде.

Испания занимает четвертое место в мире по количеству жертв: c начала эпидемии умерли 28,6 тысячи человек, которым был поставлен диагноз COVID-19.

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