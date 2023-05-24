Испания не присоединится к "коалиции истребителей", потому что не имеет F-16

Министр обороны Испании Маргарита Роблес исключила возможность обучения украинских летчиков на истребителях F-16 или их поставки, поскольку испанская авиация сама не имеет их на вооружении.

Министр обороны Испании Маргарита Роблес исключила возможность обучения украинских летчиков на истребителях F-16 или их поставки, поскольку испанская авиация сама не имеет их на вооружении.

Как передает Report со ссылкой на EFE, об этом она заявила перед встречей министров обороны стран ЕС в Брюсселе.

Глава ведомства подчеркнула, что позиция Испании – "полная и однозначная поддержка Украины в пределах своих возможностей".

"Все знают, что у нас есть F-18, у нас есть EuroFighter, у нас нет F-16, и поэтому ни предоставление, ни обучение не были бы возможны", - сказала министр.

Роблес подчеркнула, что Испания вносит свой вклад в поддержку Украины "в соответствии со своими возможностями" и в случае с истребителями F-16 "солидарна с другими странами", которые собираются их предоставить и помочь с обучением украинских летчиков.

Также она напомнила, что Испания обеспечила обучение более тысячи украинских военнослужащих, в том числе экипажей танков Leopard 2, шесть из которых уже находятся в Украине, а еще четыре – готовятся к передаче.

На прошлой неделе Великобритания объявила о начале работы международной коалиции стран, нацеленной на обучение украинских летчиков на истребителях четвертого поколения, в том числе и F-16. В коалицию уже входят Британия, Нидерланды, Бельгия, Дания, Соединенные Штаты и Португалия.