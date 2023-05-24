О нас

Испания не присоединится к "коалиции истребителей", потому что не имеет F-16

Испания не присоединится к "коалиции истребителей", потому что не имеет F-16 Министр обороны Испании Маргарита Роблес исключила возможность обучения украинских летчиков на истребителях F-16 или их поставки, поскольку испанская авиация сама не имеет их на вооружении.
Другие страны
24 мая 2023 г. 07:36
Испания не присоединится к коалиции истребителей, потому что не имеет F-16

Министр обороны Испании Маргарита Роблес исключила возможность обучения украинских летчиков на истребителях F-16 или их поставки, поскольку испанская авиация сама не имеет их на вооружении.

Как передает Report со ссылкой на EFE, об этом она заявила перед встречей министров обороны стран ЕС в Брюсселе.

Глава ведомства подчеркнула, что позиция Испании – "полная и однозначная поддержка Украины в пределах своих возможностей".

"Все знают, что у нас есть F-18, у нас есть EuroFighter, у нас нет F-16, и поэтому ни предоставление, ни обучение не были бы возможны", - сказала министр.

Роблес подчеркнула, что Испания вносит свой вклад в поддержку Украины "в соответствии со своими возможностями" и в случае с истребителями F-16 "солидарна с другими странами", которые собираются их предоставить и помочь с обучением украинских летчиков.

Также она напомнила, что Испания обеспечила обучение более тысячи украинских военнослужащих, в том числе экипажей танков Leopard 2, шесть из которых уже находятся в Украине, а еще четыре – готовятся к передаче.

На прошлой неделе Великобритания объявила о начале работы международной коалиции стран, нацеленной на обучение украинских летчиков на истребителях четвертого поколения, в том числе и F-16. В коалицию уже входят Британия, Нидерланды, Бельгия, Дания, Соединенные Штаты и Португалия.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке İspaniya Ukrayna üçün “qırıcı koalisiyasına” qoşula bilməyəcək

Экслюзивные новости

На территории Имарет обнаружено более 30 могил членов ханской династии
На территории "Имарет" обнаружено более 30 могил членов ханской династии
23 мая 2023 г. 15:34
В Шуше обнаружены тоннели
В Шуше обнаружены тоннели
23 мая 2023 г. 15:04
Посол: В Азербайджане пройдут Дни Доминиканы
Посол: В Азербайджане пройдут Дни Доминиканы
20 мая 2023 г. 16:46
Историческое достижение пятилетней давности: Как спецназ освободил высоту Гюннют?
ФотоИсторическое достижение пятилетней давности: Как спецназ освободил высоту Гюннют?
20 мая 2023 г. 11:59
Посол Монголии: Очень рад быть послом в такой близкой сердцу стране, как Азербайджан
Посол Монголии: Очень рад быть послом в такой близкой сердцу стране, как Азербайджан
19 мая 2023 г. 14:02
Министр обороны Молдовы: Россия использует все возможности, воздушное пространство нашей страны нарушается
Министр обороны Молдовы: Россия использует все возможности, воздушное пространство нашей страны нарушается
18 мая 2023 г. 15:24
Дамьян Крневич: EC признает значимость Азербайджана для реализации своих стратегических амбиций
Дамьян Крневич: EC признает значимость Азербайджана для реализации своих стратегических амбиций
18 мая 2023 г. 14:20
Названы сферы, интересующие нидерландские компании в Азербайджане
Названы сферы, интересующие нидерландские компании в Азербайджане
18 мая 2023 г. 13:56
Халил Сиссе: Благодарю президента Ильхама Алиева за инициативы в рамках председательства в ДН
Халил Сиссе: Благодарю президента Ильхама Алиева за инициативы в рамках председательства в ДН
18 мая 2023 г. 12:30
В Милли Меджлис поступил законопроект об исполнении госбюджета на 2022 год - ЭКСКЛЮЗИВ
В Милли Меджлис поступил законопроект об исполнении госбюджета на 2022 год - ЭКСКЛЮЗИВ
18 мая 2023 г. 11:45

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi