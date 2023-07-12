Испания направит еще 800 военных для усиления НАТО в Восточной Европе

Испания планирует направить дополнительно 800 военнослужащих для усиления сил НАТО на востоке Европы.

Испания планирует направить дополнительно 800 военнослужащих для усиления сил НАТО на востоке Европы.

Как передает Report, об этом сообщила газета El País со ссылкой на источники в правительстве.

По ее информации, инициатива заключается в том, чтобы Испания приняла на себя руководство боевой группой, развернутой НАТО в Словакии, которую сейчас возглавляет Чехия. Это означает отправку около 600 военных. Кроме того, королевство поддержит дислоцированный в Румынии многонациональный батальон под французским командованием. Мадрид собирается направить туда дополнительно примерно 200 военнослужащих.

Словацкий министр обороны Мартин Скленар на проходящем саммите Североатлантического альянса сообщил журналистам, что "обороноспособность Словакии должны усилить несколько сот испанских солдат, которые войдут в состав многонациональной боевой группы".

Со своей стороны председатель правительства королевства Педро Санчес по прибытии на саммит НАТО в Вильнюсе заявил, что Испания в рамках НАТО развернет солдат в Словакии и усилит свое военное присутствие в Румынии.

El País уточняет, что размещение военных произойдет в 2024 году.