О нас

Испания направит еще 800 военных для усиления НАТО в Восточной Европе

Испания направит еще 800 военных для усиления НАТО в Восточной Европе Испания планирует направить дополнительно 800 военнослужащих для усиления сил НАТО на востоке Европы.
Другие страны
12 июля 2023 г. 01:52
Испания направит еще 800 военных для усиления НАТО в Восточной Европе

Испания планирует направить дополнительно 800 военнослужащих для усиления сил НАТО на востоке Европы.

Как передает Report, об этом сообщила газета El País со ссылкой на источники в правительстве.

По ее информации, инициатива заключается в том, чтобы Испания приняла на себя руководство боевой группой, развернутой НАТО в Словакии, которую сейчас возглавляет Чехия. Это означает отправку около 600 военных. Кроме того, королевство поддержит дислоцированный в Румынии многонациональный батальон под французским командованием. Мадрид собирается направить туда дополнительно примерно 200 военнослужащих.

Словацкий министр обороны Мартин Скленар на проходящем саммите Североатлантического альянса сообщил журналистам, что "обороноспособность Словакии должны усилить несколько сот испанских солдат, которые войдут в состав многонациональной боевой группы".

Со своей стороны председатель правительства королевства Педро Санчес по прибытии на саммит НАТО в Вильнюсе заявил, что Испания в рамках НАТО развернет солдат в Словакии и усилит свое военное присутствие в Румынии.

El País уточняет, что размещение военных произойдет в 2024 году.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке İspaniya NATO-nu gücləndirmək üçün Slovakiya və Rumıniyaya daha 800 hərbçi göndərəcək

Самое читаемое

Азербайджанские гимнасты отправились на турнир в Италию
Азербайджанские гимнасты отправились на турнир в Италию
5 июля 2023 г. 15:20
Министр: Мы верим в восстановление связей высокого уровня между Ираном и Азербайджаном
Министр: Мы верим в восстановление связей высокого уровня между Ираном и Азербайджаном
5 июля 2023 г. 17:39
Короля Великобритании Карла III короновали во второй раз
Короля Великобритании Карла III короновали во второй раз
5 июля 2023 г. 22:52
Азербайджан резко увеличил закупку говядины с основного рынка поставок
Азербайджан резко увеличил закупку говядины с основного рынка поставок
6 июля 2023 г. 11:49
При азербайджанском банке создана лизинговая компания
При азербайджанском банке создана лизинговая компания
6 июля 2023 г. 18:29
Июнь 2023 года стал самым жарким на планете за время наблюдений
Июнь 2023 года стал самым жарким на планете за время наблюдений
7 июля 2023 г. 08:12
Посол: Надеюсь, что граждане Черногории смогут въезжать в Азербайджан без визы
Посол: Надеюсь, что граждане Черногории смогут въезжать в Азербайджан без визы
7 июля 2023 г. 11:55
Президент: Политический диалог между Азербайджаном и Албанией отличается очень хорошей динамикой
Президент: Политический диалог между Азербайджаном и Албанией отличается очень хорошей динамикой
7 июля 2023 г. 14:05
Азербайджан начал поставки груш в еще одну страну
Азербайджан начал поставки груш в еще одну страну
7 июля 2023 г. 16:50
Президент: Благоприятное географическое положение Азербайджана создает дополнительные возможности в транспортной сфере
Президент: Благоприятное географическое положение Азербайджана создает дополнительные возможности в транспортной сфере
11 июля 2023 г. 19:07

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi