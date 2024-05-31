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Испания направила вербальную ноту Израилю из-за ограничений на работу консульства

Испания направила вербальную ноту Израилю из-за ограничений на работу консульства Власти Испании направили вербальную ноту правительству Израиля из-за заявленных еврейским государством ограничений на работу консульства королевства в Иерусалиме.
Другие страны
31 мая 2024 г. 15:09
Испания направила вербальную ноту Израилю из-за ограничений на работу консульства

Власти Испании направили вербальную ноту правительству Израиля из-за заявленных еврейским государством ограничений на работу консульства королевства в Иерусалиме.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил испанский министр иностранных дел Хосе Мануэль Альбарес.

"Ответ начался именно сегодня утром, мы направили вербальную ноту правительству Израиля, в которой мы отвергаем любые ограничения нормальной деятельности генерального консульства Испании в Иерусалиме", - отметил дипломат в интервью радиостанции Onda Cero.

27 мая министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац сообщил, что отдал распоряжение МИД страны направить ноту в посольство Испании, запрещающую консульству королевства в Иерусалиме предоставлять консульские услуги палестинцам с Западного берега реки Иордан. Объявление было сделано на фоне решения Испании признать Палестину как государство.

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Версия на английском языке Spain says rejects Israeli 'restrictions' on its Jerusalem consulate
Версия на азербайджанском языке İspaniya konsulluğun işinə qoyulan məhdudiyyətlərə görə İsrailə verbal nota göndərib

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