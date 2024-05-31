Испания направила вербальную ноту Израилю из-за ограничений на работу консульства

Власти Испании направили вербальную ноту правительству Израиля из-за заявленных еврейским государством ограничений на работу консульства королевства в Иерусалиме.

Власти Испании направили вербальную ноту правительству Израиля из-за заявленных еврейским государством ограничений на работу консульства королевства в Иерусалиме.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил испанский министр иностранных дел Хосе Мануэль Альбарес.

"Ответ начался именно сегодня утром, мы направили вербальную ноту правительству Израиля, в которой мы отвергаем любые ограничения нормальной деятельности генерального консульства Испании в Иерусалиме", - отметил дипломат в интервью радиостанции Onda Cero.

27 мая министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац сообщил, что отдал распоряжение МИД страны направить ноту в посольство Испании, запрещающую консульству королевства в Иерусалиме предоставлять консульские услуги палестинцам с Западного берега реки Иордан. Объявление было сделано на фоне решения Испании признать Палестину как государство.