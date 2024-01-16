Испания направила Украине за 1,5 года оружие на 133 млн евро

Испания экспортировала в Украину вооружения и оборонную технику на сумму 133 млн евро в период с начала 2022 года по июнь 2023 года.

Испания экспортировала в Украину вооружения и оборонную технику на сумму 133 млн евро в период с начала 2022 года по июнь 2023 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета ABC.

Согласно отчетам по обороне и материалам двойного назначения, которые были подготовлены Государственным секретариатом по торговле, за 18 месяцев власти Испании одобрили экспорт Киеву вооружений на 515 млн евро.

В течение 2022 года и первой половины 2023 года Мадрид направил Киеву среди прочего гранатометы, гаубицы, пулеметы, минометы и другие материалы.

Как уточняет издание, в 2022 году экспорт испанских вооружений вырос на 24% по сравнению с показателем 2021 года и превысил 4 млрд евро. При этом 60% поставок пришлось на страны-члены ЕС или НАТО.