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Испания направила Украине новую партию танков Leopard

Испания направила Украине новую партию танков Leopard Правительство Испании направило Украине новую партию оборонной помощи, состоящую из четырех боевых танков Leopard 2A4 и бронетранспортеров (БТР).
Другие страны
24 июля 2023 г. 19:39
Испания направила Украине новую партию танков Leopard

Правительство Испании направило Украине новую партию оборонной помощи, состоящую из четырех боевых танков Leopard 2A4 и бронетранспортеров (БТР).

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба испанского министерства обороны.

"24 июля из порта Сантандера вышло судно с военными и гуманитарными материалами, предназначенными для Украины", — указывается в публикации.

Согласно информации оборонного ведомства, ожидается, что весь груз может быть передан Украине в первой половине августа.

В министерстве добавили, что Киеву также отправлены десять БТР, десять грузовых машин и несколько карет скорой помощи. Помимо того, в партию вошли различные боеприпасы.

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