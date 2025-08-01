Испания начала переговоры по производству компонентов ракет Patriot

Испания начала переговоры с предприятиями для размещения производства компонентов американских ракет Patriot на своей территории после заключения соглашения о сотрудничестве между Минобороны королевства и американской оборонной компанией Raytheon.

Испания начала переговоры с предприятиями для размещения производства компонентов американских ракет Patriot на своей территории после заключения соглашения о сотрудничестве между Минобороны королевства и американской оборонной компанией Raytheon.

Как передает Report, об этом пишет газета Mundo с ссылкой на источники в Raytheon.

"Испания близка к тому, чтобы значительно увеличить свой промышленный вклад в программу американских ракет Patriot благодаря первоначальному соглашению между Министерством обороны и американской корпорацией Raytheon об увеличении производства компонентов этих ракет в регионе", - пишет издание.

Договор был подписан на оборонной выставке Feindef и предусматривает расширение участия испанской промышленности в программе ПВО Patriot.

Raytheon подтвердила, что уже ведет переговоры с местными компаниями и рассматривает возможность новых совместных проектов.