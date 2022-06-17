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Испания может ввести контроль на сухопутных границах в преддверии саммита НАТО

Испания может ввести контроль на сухопутных границах в преддверии саммита НАТО Правительство Испании может ввести временный контроль на сухопутных границах и создать бесполетную зону над частью Мадрида в преддверии и во время саммита НАТО, который пройдет 28-30 июня.
Другие страны
17 июня 2022 г. 10:50
Испания может ввести контроль на сухопутных границах в преддверии саммита НАТО

Правительство Испании может ввести временный контроль на сухопутных границах и создать бесполетную зону над частью Мадрида в преддверии и во время саммита НАТО, который пройдет 28-30 июня.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета El Pais.

По ее информации, власти королевства планируют задействовать в столице более 10 тыс. сотрудников полиции и гражданской гвардии для обеспечения безопасности в ходе встречи глав государств и правительств альянса. Их дополнит охрана делегаций, которые примут участие в саммите, а также военнослужащие ВВС Испании, которые будут контролировать воздушное пространство над Мадридом.

Издание утверждает, что встреча лидеров НАТО пройдет на фоне трех угроз: терроризма, агрессивно настроенных групп и существующего риска киберсаботажа саммита со стороны РФ. Тем не менее источники в МВД Испании уточняют, что до сих пор не было выявлено никаких серьезных признаков, вызывающих озабоченность по данному вопросу. Власти королевства начали подготовку плана по обеспечению безопасности в октябре прошлого года.

Власти не исключают, что в какой-то момент над значительной частью автономного сообщества Мадрид может быть объявлена бесполетная зона. Правительство также изучает возможность введения контролей на сухопутных границах страны.

На встречу должны приехать более 40 международных лидеров: помимо 30 глав государств и правительств стран НАТО, ожидается присутствие руководителей Австралии, Австрии, Ирландии, Кипра, Мальты, Новой Зеландии, Финляндии, Швеции, Южной Кореи, Японии. На саммит также прибудут главы европейских институтов и другие возможные приглашенные.

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