О нас

Испания изъяла более 4 тонн наркотиков на лодке с британским экипажем

Испания изъяла более 4 тонн наркотиков на лодке с британским экипажем Испанская полиция арестовала лодку с 4400 килограммами гашиша у побережья южной Испании и арестовала двух британских членов экипажа, которые, вероятно, направлялись в Латинскую Америку.
Другие страны
28 декабря 2022 г. 03:26
Испания изъяла более 4 тонн наркотиков на лодке с британским экипажем

Испанская полиция арестовала лодку с 4 400 кг гашиша у побережья южной Испании и арестовала двух британских членов экипажа, которые, вероятно, направлялись в Латинскую Америку.

Как передает Report со ссылкой на EuropaPress, местная полиция сообщила, что во время операции, проведенной совместно с британским национальным агентством по борьбе с преступностью, испанские таможенники высадились на лодку в заливе Кадис, где она искала убежища от шторма.

"Следствие установило, что судно должно было быть использовано для загрузки большого количества гашиша в Марокко, который должен был быть транспортирован в Латинскую Америку", - отметили в полиции.

Лодка направлялась к западному побережью Марокко, чтобы забрать свой груз, но затем была вынуждена вернуться в Испанию из-за плохой погоды в Гибралтарском проливе, где его и перехватило патрульное судно.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке İspaniya britaniyalı ekipajın olduğu qayıqdan 4 tondan çox narkotik maddə ələ keçirib

Самое читаемое

Названа причина отставки Васифа Талыбова
ФотоНазвана причина отставки Васифа Талыбова
21 декабря 2022 г. 15:50
Опасный патоген обнаружен в импортированном из Ирана болгарском перце
ФотоОпасный патоген обнаружен в импортированном из Ирана болгарском перце
22 декабря 2022 г. 10:51
СМИ: Турция перестала выдавать туристические ВНЖ гражданам РФ
СМИ: Турция перестала выдавать туристические ВНЖ гражданам РФ
28 декабря 2022 г. 00:36
Васиф Талыбов освобожден от должности председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской АР
Васиф Талыбов освобожден от должности председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской АР
21 декабря 2022 г. 18:47
AZAL объявляет о старте продаж 10 тыс. билетов по 29 евро  
AZAL объявляет о старте продаж 10 тыс. билетов по 29 евро  
22 декабря 2022 г. 12:35
ВОЗ: Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 650 млн
ВОЗ: Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 650 млн
22 декабря 2022 г. 06:11
Фарид Гаибов: Мы тесно сотрудничаем с министром молодежи и спорта Нахчывана
Фарид Гаибов: Мы тесно сотрудничаем с министром молодежи и спорта Нахчывана
21 декабря 2022 г. 14:49
В Баку будет сдан в эксплуатацию крытый ледовый каток
В Баку будет сдан в эксплуатацию крытый ледовый каток
21 декабря 2022 г. 14:26
Пассажиры вынужденно севшего в Баку лайнера вылетят другим самолетом
ФотоПассажиры вынужденно севшего в Баку лайнера вылетят другим самолетом
23 декабря 2022 г. 15:30
Открыт участок дороги Баку-Губа
Открыт участок дороги Баку-Губа
23 декабря 2022 г. 16:01

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi