Испания изъяла более 4 тонн наркотиков на лодке с британским экипажем

Испанская полиция арестовала лодку с 4400 килограммами гашиша у побережья южной Испании и арестовала двух британских членов экипажа, которые, вероятно, направлялись в Латинскую Америку.

Испанская полиция арестовала лодку с 4 400 кг гашиша у побережья южной Испании и арестовала двух британских членов экипажа, которые, вероятно, направлялись в Латинскую Америку.

Как передает Report со ссылкой на EuropaPress, местная полиция сообщила, что во время операции, проведенной совместно с британским национальным агентством по борьбе с преступностью, испанские таможенники высадились на лодку в заливе Кадис, где она искала убежища от шторма.

"Следствие установило, что судно должно было быть использовано для загрузки большого количества гашиша в Марокко, который должен был быть транспортирован в Латинскую Америку", - отметили в полиции.

Лодка направлялась к западному побережью Марокко, чтобы забрать свой груз, но затем была вынуждена вернуться в Испанию из-за плохой погоды в Гибралтарском проливе, где его и перехватило патрульное судно.