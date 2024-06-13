Педро Санчес: В Турции работают более 700 испанских компаний

Власти Испании и Турции планируют довести годовой товарооборот до 25 млрд евро.

Власти Испании и Турции планируют довести годовой товарооборот до 25 млрд евро.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил председатель правительства королевства Педро Санчес на пресс-конференции в Мадриде с президентом республики Реджепом Тайипом Эрдоганом.

"На встрече высокого уровня в 2021 году мы поставили цель достичь товарооборота в 20 млрд евро в год - цифра, которую мы, вероятно, превысим в ближайшие месяцы, - отметил премьер. - Однако потенциал роста еще велик, и мы взяли на себя обязательство добиться того, чтобы эта цифра увеличилась до 25 млрд евро".

Санчес добавил, что в Турции работают более 700 испанских компаний.