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Педро Санчес: В Турции работают более 700 испанских компаний

Педро Санчес: В Турции работают более 700 испанских компаний Власти Испании и Турции планируют довести годовой товарооборот до 25 млрд евро.
Другие страны
13 июня 2024 г. 20:20
Педро Санчес: В Турции работают более 700 испанских компаний

Власти Испании и Турции планируют довести годовой товарооборот до 25 млрд евро.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил председатель правительства королевства Педро Санчес на пресс-конференции в Мадриде с президентом республики Реджепом Тайипом Эрдоганом.

"На встрече высокого уровня в 2021 году мы поставили цель достичь товарооборота в 20 млрд евро в год - цифра, которую мы, вероятно, превысим в ближайшие месяцы, - отметил премьер. - Однако потенциал роста еще велик, и мы взяли на себя обязательство добиться того, чтобы эта цифра увеличилась до 25 млрд евро".

Санчес добавил, что в Турции работают более 700 испанских компаний.

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Версия на английском языке Spain, Türkiye eye increasing trade to 25B euros per year

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