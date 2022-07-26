О нас

Испания и Португалия договорились с ЕС о снижении потребления газа

Испания и Португалия договорились с ЕС о снижении потребления газа Испания и Португалия достигли договоренности о снижении потребления газа на уровне 7%.
Другие страны
26 июля 2022 г. 18:19
Испания и Португалия договорились с ЕС о снижении потребления газа

Испания и Португалия достигли договоренности о снижении потребления газа на уровне 7%.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает во вторник испанский телеканал LaSexta.

"Ряд стран Средиземноморья проявили сдержанность в отношении установленной в ЕС цели снизить потребление газа на 15%. Португалия и Испания сочли, что не стоит подходить ко всем странам с одинаковой меркой, и в итоге согласований была достигнута договоренность о том, что Испания и Португалия снизят потребление газа на 7%", - информирует телеканал.

Он отмечает, что исключения также коснутся Мальты и Ирландии. Под исключения подпадут и страны ЕС, электросети которых не связаны с другими странами союза, в частности, речь идет о странах Балтии, а также о странах, где выработка электроэнергии сильно зависит от газа.

Ранее стало известно, что Совет ЕС договорился по экономии газа на 15%, но с рядом исключений. Совет ЕС сообщил, что согласованный государствами Евросоюза во вторник в политическом плане законодательный текст по сокращению спроса на газ на 15% будет официально принят посредством письменной процедуры в ближайшие дни после технических уточнений.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Экслюзивные новости

Назначен новый вице-президент BP по Азербайджану
Назначен новый вице-президент BP по Азербайджану
26 июля 2022 г. 11:17
Подоляк: Украина делает все, чтобы украинское зерно достигло нуждающихся в нем
Подоляк: Украина делает все, чтобы украинское зерно достигло нуждающихся в нем
25 июля 2022 г. 17:09
Новые кадры из города Лачын
ФотоНовые кадры из города Лачын
25 июля 2022 г. 16:09
Сологуб: За месяц на направлении Лисичанска уничтожены 60 российских танков
Сологуб: За месяц на направлении Лисичанска уничтожены 60 российских танков
25 июля 2022 г. 10:44
Инам Керимов встретился с фермерами в Тертере и Барде
Инам Керимов встретился с фермерами в Тертере и Барде
23 июля 2022 г. 16:18
Психиатр: Для лечения прошедших войну пациентов с ПТСР необходим комплексный подход
Психиатр: Для лечения прошедших войну пациентов с ПТСР необходим комплексный подход
22 июля 2022 г. 16:48
Психоаналитик: Последствия ПТСР сказываются не только на ветеранах, но и на их близких
Психоаналитик: Последствия ПТСР сказываются не только на ветеранах, но и на их близких
21 июля 2022 г. 10:15
Эксперт: Новый меморандум с ЕС свидетельствует о растущей значимости Баку
Эксперт: Новый меморандум с ЕС свидетельствует о растущей значимости Баку
20 июля 2022 г. 12:16
Снимается фильм об азербайджанцах, 29 лет назад пробывших 54 дня в окружении армян
Снимается фильм об азербайджанцах, 29 лет назад пробывших 54 дня в окружении армян
20 июля 2022 г. 11:41
Группа лиц, оказавшихся в армянском окружении в 1993 году, вернулась в места трагических событий
ФотоГруппа лиц, оказавшихся в армянском окружении в 1993 году, вернулась в места трагических событий
19 июля 2022 г. 17:55

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi