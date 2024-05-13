Испания готовит Украине пакет помощи, включающий 19 танков Leopard 2

Министерство обороны Испании завершит к 30 июня подготовку нового пакета военной помощи Украине.

Министерство обороны Испании завершит к 30 июня подготовку нового пакета военной помощи Украине.

Как передает Report, об этом сообщает газета El País.

"До 30 июня Министерство обороны завершит подготовку нового пакета военной помощи, включающего крупнокалиберные артиллерийские боеприпасы, ручные и крупнокалиберные пулеметы, ... а также первые десять боевых танков из партии 19 танков Leopard 2 A4, находящихся в ремонте", - отмечает газета.

В рамках пакета также будет предусмотрена отправка боевых машин пехоты, противотанковых средств и артиллерийских гаубиц.