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Испания готова предоставить Украине 10 танков Leopard и 20 БТР

Испания готова предоставить Украине 10 танков Leopard и 20 БТР Испания может передать Украине 10 боевых танков Leopard 2А4 и около 20 бронетранспортеров (БТР) M113, находящихся на вооружении армии.
Другие страны
12 июля 2022 г. 16:51
Испания готова предоставить Украине 10 танков Leopard и 20 БТР

Испания может передать Украине 10 боевых танков Leopard 2А4 и около 20 бронетранспортеров (БТР) M113, находящихся на вооружении армии.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Infodefensa.

По данным источников издания, представители оборонного ведомства в настоящее время изучают возможность передачи этих систем украинской стороне в ответ на неоднократную просьбу Киева о предоставлении дополнительной военной помощи.

Стоимость этой помощи оценивается от 5 до 15 млн евро. В случае одобрения правительства Испании, передача военной техники может состояться до конца года.

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