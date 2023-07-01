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Испании отправит Украине еще четырех танков Leopard

Испании отправит Украине еще четырех танков Leopard Глава правительства Испании Педро Санчес объявил о скорой отправке Киеву еще четырех танков Leopard.
Другие страны
1 июля 2023 г. 17:41
Испании отправит Украине еще четырех танков Leopard

Глава правительства Испании Педро Санчес объявил о скорой отправке Киеву еще четырех танков Leopard.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующее заявление он сделал в субботу на пресс-конференции в Киеве с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Премьер отправился в Киев в первый день испанского председательства в Совете ЕС, которое продлится до конца 2023 года. "Очень скоро отправим новую тяжелую военную технику, это будут еще четыре танка Leopard и бронетранспортеры", - добавил Санчес, чьи слова приводит агентство EFE на своей странице в Twitter.

Ранее Испания уже отправила Украине шесть боевых машин Leopard 2A4.

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Версия на азербайджанском языке İspaniya Ukraynaya daha 4 “Leopard” tankı göndərəcək

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