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    Испании будет передан осужденный на 2700 лет тюрьмы террорист

    Антонио Троитинио обвиняется в причастности к 22 терактам

    Баку. 28 апреля. REPORT.AZ/ Британский суд одобрил экстрадицию в Испанию члена баскской террористической группировки ЭТА Антонио Троитиньо.

    Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, ранее член ЭТА был приговорен к более чем 2,7 тыс. годам тюремного заключения за причастность к 22 терактам.

    В апреле 2011 года после 24 лет за решеткой А.Троитиньо был освобожден. Однако затем испанская судебная коллегия заново постановила задержать террориста, поскольку орган некорректно рассчитал срок, который преступник должен был провести в тюрьме. Тем не менее к тому моменту Троитиньо уже выехал в Лондон, где использовал поддельные документы.

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