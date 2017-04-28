Испании будет передан осужденный на 2700 лет тюрьмы террорист

Баку. 28 апреля. REPORT.AZ/ Британский суд одобрил экстрадицию в Испанию члена баскской террористической группировки ЭТА Антонио Троитиньо.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, ранее член ЭТА был приговорен к более чем 2,7 тыс. годам тюремного заключения за причастность к 22 терактам.

В апреле 2011 года после 24 лет за решеткой А.Троитиньо был освобожден. Однако затем испанская судебная коллегия заново постановила задержать террориста, поскольку орган некорректно рассчитал срок, который преступник должен был провести в тюрьме. Тем не менее к тому моменту Троитиньо уже выехал в Лондон, где использовал поддельные документы.