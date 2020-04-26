​Испанцам разрешат прогулки и занятия спортом в мае

Жители Испании смогут выходить на прогулки и заниматься спортом со 2 мая.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом объявил премьер страны Педро Санчес.

"Если развитие пандемии будет развиваться в положительном ключе, как сейчас, то со 2 мая будет разрешено выходить, чтобы заниматься спортом и гулять с людьми, с которыми мы живем. Всегда на условиях, которые определяет руководство медицинских служб", - сообщил премьер на пресс-конференции. По его словам, в ближайшее время соответствующий приказ издаст министерство здравоохранения.

Санчес также рассказал, что на ближайшем заседании совета министров во вторник будет утвержден план постепенного снятия карантина. "Деэскалация будет постепенной, мы не восстановим сразу всю деятельность и социальное передвижение. Мы будем делать это поэтапно", - добавил он. Кроме того, снятие карантина будет развиваться по-разному в различных автономных сообществах – не только в зависимости от уровня распространения вируса в том или ином регионе, но и от возможностей медицинской системы.

Он также напомнил, что уже с завтрашнего дня смогут выходить на улицы дети до 14 лет в сопровождении взрослых. Это можно будет делать раз в день, прогулки должны продолжаться не более часа и вблизи от дома (максимум – километр от места жительства).

Режим повышенной готовности, введенный в Испании 14 марта, продлен до 9 мая включительно. Ограничительные меры в Испании – одни из самых жестких в Европе. Жители страны имеют право выходить из дома только в исключительных случаях: чтобы купить продукты, лекарства, добраться до больницы, оказать помощь людям, которые не могут справляться самостоятельно, доехать до работы, выгулять собаку в непосредственной близости от дома.