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Исландия ввела режим ЧП из-за вероятности извержения вулкана

Исландия ввела режим ЧП из-за вероятности извержения вулкана В Исландии начал действовать чрезвычайный уровень гражданской защиты в связи с вероятностью извержения вулкана на полуострове Рейкьянес.
Другие страны
11 ноября 2023 г. 19:58
Исландия ввела режим ЧП из-за вероятности извержения вулкана

В Исландии начал действовать чрезвычайный уровень гражданской защиты в связи с вероятностью извержения вулкана на полуострове Рейкьянес.

Как передает Report, об этом сообщило метеорологическое управление страны.

"В свете такого исхода начальник полиции Судурнеса в сотрудничестве с органами гражданской защиты принял решение эвакуировать город Гриндавик. Сейчас действует чрезвычайный уровень гражданской защиты. Это не экстренная эвакуация. Жителям Гриндавика рекомендуется действовать осторожно", — говорится в сообщении на сайте управления.

По последним данным ведомства, магма распространяется от Стора-Скогсфелла на севере до Гриндавика на юге, где она идет под морем.

Отмечается, что к этому моменту невозможно точно определить, может ли магма выйти на поверхность и где это произойдет. Пока специалисты собирают дополнительные данные для расчета моделей, которые дадут более точную картину.

"Скорость деформации грунта намного выше, чем было измерено ранее на полуострове Рейкьянес. С полуночи было зафиксировано около 800 землетрясений. Вероятность извержения вулкана в ближайшем будущем считается значительной", - отмечается в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке İslandiyada vulkan püskürməsi ehtimalı ilə əlaqədar fövqəladə vəziyyət elan edilib

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