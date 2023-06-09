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Исландия приостановит работу посольства в России с 1 августа

Исландия приостановит работу посольства в России с 1 августа МИД Исландии вызвал российского посла в Рейкьявике, чтобы сообщить ему о закрытии исландского посольства в России с 1 августа.
Другие страны
9 июня 2023 г. 16:33
Исландия приостановит работу посольства в России с 1 августа

МИД Исландии вызвал российского посла в Рейкьявике, чтобы сообщить ему о закрытии исландского посольства в России с 1 августа. Исландия также потребовала от РФ "сократить масштабы деятельности в Рейкьявике" и понизить статус диппредставительства.

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ.

При этом исландский МИД сообщил, что это не разрыв дипломатических отношений. Исландия будет работать над возобновлением работы посольства.

"Нынешняя ситуация просто не позволяет небольшой дипломатической службе Исландии иметь посольство в России. Надеюсь, что условия когда-нибудь позволят нам иметь нормальные и плодотворные отношения с Россией, но это зависит от решений, которые примет Кремль", - говорится в сообщении МИД Исландии.

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