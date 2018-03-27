Исландия приостановила все связи с Россией из-за "дела Скрипалей"

Баку. 27 марта. REPORT.AZ/ Правительство Исландии решило временно приостановить все двусторонние контакты с Россией из-за инцидента, связанным с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери. Об этом заявили в пресс-службе исландского МИД, сообщает Report ссылаясь на RT.

«В числе мер, принятых Исландией, — временное приостановление всего двустороннего диалога на высоком уровне с российскими властями», - говорится в заявлении министерства.

В Исландии также призвали российские власти дать чёткие ответы на важные вопросы касательно расследования инцидента в Солсбери и сотрудничать с Организацией по запрещению химического оружия.