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Исландия первой из стран Европы отменяет все COVID-ограничения

Исландия первой из стран Европы отменяет все COVID-ограничения Исландия снимает все внутренние ограничения, введенные для борьбы с распространением коронавирусной инфекции
Другие страны
26 июня 2021 г. 19:55
Исландия первой из стран Европы отменяет все COVID-ограничения

Исландия снимает все внутренние ограничения, введенные для борьбы с распространением коронавирусной инфекции

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило правительство страны на официальном сайте.

Ограничительные меры ввели в марте прошлого года. Сейчас уже 87 процентов взрослого населения получили по крайней мере одну дозу вакцины против COVID-19, а около 60 процентов привиты полностью, говорится в публикации.

С этого воскресенья жители Исландии больше не обязаны соблюдать социальную дистанцию. Кроме того, там отменили требование носить защитные маски и ограничения на собрания.

"Мы возвращаемся к комфортной жизни общества и к тому распорядку, к которому мы так стремились", - сказала министр здравоохранения Свандис Сваварсдоттир.

Агентство Bloomberg, цитируя ее, отметило, что Исландия может стать одной из первых европейских стран, отменивших подобные правила.

Также сообщается, что с первого июля туристам, предоставившим сертификат о вакцинации от COVID-19 или справку о перенесенном заболевании, не придется сдавать тест при въезде в страну.

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