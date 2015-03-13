Исландия отказалась от вступления в Евросоюз

Баку. 13 марта. REPORT.AZ/ Исландия не намерена возобновлять переговоры по вопросу вступления страны в Европейский союз. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявили в МИД страны. В ведомстве подчеркнули, что действующее правительство полностью отказывается от планов своих предшественников о евроинтеграции и больше не считает Исландию страной-кандидатом на присоединение к ЕС.

В МИД страны также отметили, что новая заявка на вступление в Евросоюз будет подана лишь после проведения всенародного референдума.