"Исламское государство" атаковало в Ливии нефтяные месторождения

Баку. 3 марта. REPORT.AZ/ Два нефтяных месторождения, Мабрук и Эль-Бахи, подверглись атакам боевиков экстремистской группировки "Исламское государство". Они несколько раз обстреливали ракетами нефтяные поля, передает Report со ссылкой на ТАСС.

О жертвах и пострадавших информации пока не поступало. Известно, что в результате обстрелов, на нефтяных объектах есть повреждения. Кроме того, экстремисты подорвали магистральный трубопровод, связывающий месторождения в этом регионе с крупнейшим в стране нефтеналивным портом Эс-Сидр на побережье Средиземного моря.

Ранее промыслы в Мабруке управлялись совместно Национальной нефтяной корпорацией Ливии и французской нефтегазовой компанией "Тоталь", персонал которой был эвакуирован оттуда еще в 2013 году. Месторождение Эль-Бахи, расположенное в 90 километрах восточнее Мабрука, также в настоящее время не функционирует.