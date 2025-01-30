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"Исламский джихад" передал своим союзникам двоих заложников для дальнейшего освобождения

"Исламский джихад" передал своим союзникам двоих заложников для дальнейшего освобождения Палестинская радикальная организация "Исламский джихад" передала своим союзникам двоих удерживаемых израильских заложников для их дальнейшего освобождения в четверг в рамках дополнительного обмена с Израилем.
Другие страны
30 января 2025 г. 12:27
Исламский джихад передал своим союзникам двоих заложников для дальнейшего освобождения

Палестинская радикальная организация "Исламский джихад" передала своим союзникам двоих удерживаемых израильских заложников для их дальнейшего освобождения в четверг в рамках дополнительного обмена с Израилем.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующее заявление опубликовано в Telegram-канале группировки "Сарая аль-Кудс" - боевого крыла организации.

"Двое израильских заложников, Арбель Йехуд и Гади Мозес, переданы [союзникам] и будут освобождены сегодня в рамках сделки [с Израилем]", - говорится в документе.

На опубликованных радикалами кадрах видно, как Йехуд и 80-летний Мозес встретились друг с другом перед их отправкой союзникам "Исламского джихада" для последующего освобождения. Информации о том, где и когда было снято видео, нет.

Отметим, что бригады "Аль-Кассам" (военное крыло палестинского движения ХАМАС) передали израильскую заложницу Агам Бергер Международному комитету Красного Креста (МККК) в лагере Джебалия в секторе Газа.

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Версия на английском языке Islamic Jihad airs footage of two Israeli hostages to be freed Thursday
Версия на азербайджанском языке "İslami Cihad" azad ediləcək iki girovu qaytarıb

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