"Исламский джихад" передал своим союзникам двоих заложников для дальнейшего освобождения

Палестинская радикальная организация "Исламский джихад" передала своим союзникам двоих удерживаемых израильских заложников для их дальнейшего освобождения в четверг в рамках дополнительного обмена с Израилем.

Палестинская радикальная организация "Исламский джихад" передала своим союзникам двоих удерживаемых израильских заложников для их дальнейшего освобождения в четверг в рамках дополнительного обмена с Израилем.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующее заявление опубликовано в Telegram-канале группировки "Сарая аль-Кудс" - боевого крыла организации.

"Двое израильских заложников, Арбель Йехуд и Гади Мозес, переданы [союзникам] и будут освобождены сегодня в рамках сделки [с Израилем]", - говорится в документе.

На опубликованных радикалами кадрах видно, как Йехуд и 80-летний Мозес встретились друг с другом перед их отправкой союзникам "Исламского джихада" для последующего освобождения. Информации о том, где и когда было снято видео, нет.

Отметим, что бригады "Аль-Кассам" (военное крыло палестинского движения ХАМАС) передали израильскую заложницу Агам Бергер Международному комитету Красного Креста (МККК) в лагере Джебалия в секторе Газа.