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    "Исламский джихад" объявил о прекращении огня в Газе

    Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ Палестинское движение "Исламский джихад" заявило о прекращении огня в Газе после посреднических усилий Египта, передает Report со ссылкой на ТАСС.

    "После контактов египетской стороны с руководством движения было достигнуто соглашение о всеобъемлющем прекращении огня и установлении спокойствия в секторе. Оно вступает в силу в эти минуты", - говорится в заявлении движения.

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