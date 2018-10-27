"Исламский джихад" объявил о прекращении огня в Газе

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Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ Палестинское движение "Исламский джихад" заявило о прекращении огня в Газе после посреднических усилий Египта, передает Report со ссылкой на ТАСС.
"После контактов египетской стороны с руководством движения было достигнуто соглашение о всеобъемлющем прекращении огня и установлении спокойствия в секторе. Оно вступает в силу в эти минуты", - говорится в заявлении движения.
Cəfər AğadadaşovАвтор новости